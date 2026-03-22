リーグ・アン 25/26の第27節 トゥールーズとロリアンの試合が、3月22日01:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはヤン・グボホ（MF）、ジェイセン・ラッセルロウ（FW）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF