男性の一言に、「そんなことまで覚えてたの？」と思わず嬉しくなった経験はありませんか？本気の男性は、好きな人のことを自然と覚えているもの。本命サインは、大きな行動より日常の記憶に出ることがあります。何気ない会話を覚えている好きな食べ物や休日の予定など、何気ない話を覚えているのは、あなたの話をきちんと聞いているから。本命相手の会話を男性は聞き流しません。以前の会話をつなげてくる男性の方から「この前言っ