「アキラナカ（AKIRANAKA）」が、2026年春夏コレクション「静寂の造形」のポップアップを伊勢丹新宿店 本館3階 リ・スタイルで開催する。期間は3月25日から31日まで。【画像をもっと見る】ポップアップでは、彫刻家イサム・ノグチに着想を得て、日本の美意識を現代の造形としてファッションに落とし込んだ2026年春夏コレクションを代表するアイテムをラインナップ。「VOID（空虚）」の概念を刺繍で表現したドレスやグラフィッ