不倫関係が終わると、男性はすぐに気持ちを切り替えると思われがち。しかし実際には、関係が終わったあとにじわじわと余韻を感じる男性も少なくありません。表には出さなくても、関係が消えたあとに向き合う現実があります。ふとした瞬間に思い出す日常生活に戻っても、特定の場所や時間、会話の記憶がふとよみがえることがあります。関係が続いていた期間が長いほど、生活の中に思い出の断片が残っていることも。忙しく過ごしてい