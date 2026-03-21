メイクも服もそれぞれは悪くないのに、なぜか全体の印象に違和感が出る。そんなときに起きていることが多いのが「メイクと服のズレ」です。大人世代にとって大事なのは、メイクかファッションのどちらかを更新することではなく、両方の雰囲気をそろえること。ほんの小さなズレでも、全体の印象は意外なほど変わって見えます。メイクだけ若い印象になっていないか？ツヤ感のあるベースメイクや涙袋メイクなど、最近は若い世代のトレ