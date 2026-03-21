「体重はそれほど増えていないのに、ウエストまわりだけがなんとなく重たい」。そんな変化を感じていたKさん（41歳・事務）。日中は座っている時間が長く、運動する習慣もほとんどなかったといいます。そこで始めたのが、「寝る前に５分だけストレッチをする」というシンプルな習慣でした。寝る前に体をゆるめる時間を作るKさんが取り入れたのは、特別なトレーニングではなく、体をゆっくり伸ばすストレッチ。ベッドに入る前に、腰