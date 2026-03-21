特別に明るい性格というわけではないのに、自然と人に好かれる人がいます。一方で、本人は普通に接しているつもりでも、なぜか周囲と距離ができてしまう人も。その違いは、性格よりも日常の接し方にあることが少なくありません。相手の話をきちんと聞いている人に好かれる人は、会話の中で相手の話を丁寧に聞いています。自分の話をするよりも、まず相手の言葉を受け止める姿勢があるのです。そうした姿勢が「この人と話すと安心で