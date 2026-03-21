男性との会話中、男性から本命の女性だけにしか言わないセリフを言われていることに気づかないでいると、恋のチャンスを逃しているということに。そこで今回は、男性が好きな女性だけにしか言わない「４つの言葉」を紹介するので、覚えておきましょう。「君と一緒だと楽しい」もし男性と２人きりでいるときに、このセリフを言われた場合はかなり本命度が高いと言えます。「楽しい」とか「幸せ」のような言葉は、本当に好きな女性に