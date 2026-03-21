ショートヘアとショートボブ。長さが近くても、若々しく見えるかどうかは“重心の位置”でも変わります。トップの高さ、後頭部の丸み、毛先の重さ。2026年春のヘアトレンドでは、重さを残すよりも、シルエットの重心をどこに置くかが重要視されているのです。そこで今回は、ショートヘアとショートボブ、それぞれの重心設計について解説します。軽やかに見せたいなら、重心を引き上げるショートヘアショートヘアは、トップに高さを