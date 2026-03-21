ダイエットを続けていると、「最初は順調に体重が減っていたのに、途中から数字が変わらなくなった」という時期が訪れるもの。この状態は一般的に“停滞期”と呼ばれ、「もう痩せないのでは？」と不安になる人も少なくないでしょう。しかし、体重が一時的に変わらなくなることは、ダイエットの途中では珍しいことではありません。体は環境の変化に適応しようとする働きを持っているため、体重の変化がゆるやかになる時期が訪れるこ