春になると、１枚でコーデが完成するワンピースが活躍する季節。軽やかで楽に着られるのが魅力ですが、大人世代の場合、選び方によっては「おしゃれのつもりがなんとなく古い印象」に見えてしまうこともあります。実はワンピースは、シルエットや素材、丈感によって印象が大きく変わるアイテム。今回は、40代・50代が今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ワンピース」を紹介します。▲体のラインを拾いやすいリブ素材のワンピ