お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が２２日、自身のＸ（旧ツイッター）で２１日に行われた「Ｒ―１グランプリ２０２６」で優勝した今井らいぱちを祝福した。２人は同じ中学校の卒業生でもある。赤木はらいぱちとのツーショットともに「中学の先輩が優勝しました！！！！！すごすぎ！！！！！」と投稿。「めちゃくちゃおめでとうございます！！！！！自由と平和のパラダイス！！！！！」と祝福の言葉を贈った。２人は滋