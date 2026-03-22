フィリピン海軍は、中国と領有権を争う南シナ海で、中国の軍艦がフィリピンの艦艇に攻撃目標を定めるレーダーを照射したとして、「憂慮すべき挑発的な行為だ」と非難しました。フィリピンの国営メディアによりますと、今月7日、南シナ海の南沙諸島にあるサビナ礁付近を航行していたフィリピン海軍のフリゲート艦が中国海軍の軍艦からレーダーを照射されました。照射されたのは、攻撃目標を定める火器管制レーダーで、射撃可能な“