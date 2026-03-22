【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、自身の交流サイト（SNS）で、「ロシア疑惑」特別検察官を務めたモラー氏死去について「彼が死んでうれしい。彼はもう無実の人々を傷つけることはできない」と投稿した。