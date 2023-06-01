ラ・リーガ 25/26の第29節 エスパニョールとヘタフェの試合が、3月22日00:15にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはキケ（FW）、ラモン・テラツ（MF）、ティリス・ドーラン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連