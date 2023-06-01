エールディヴィジ 25/26の第28節 フォルトゥナ・シッタルトとトウェンテの試合が、3月22日00:30にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。 フォルトゥナ・シッタルトはポール・グラドン（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはソンドレ・オージャセテル（MF）、サム・ラマ&