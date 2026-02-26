「コーデがなんだか重たい」「季節感が出ない……」そんなときは「淡色アイテム」を取り入れてみるのがおすすめです。さっと羽織るだけで装いがぐっと春らしく、軽やかな印象に。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、大人の着こなしに取り入れやすい淡色のアウターとジャケットをご紹介します。トレンチコートやマウンテンパーカなど、今の時季に活躍してくれるアイテムが続々登場