◇ブンデスリーガ第２７節ヴォルフスブルク０―１ブレーメン（２１日・ヴォルフスブルクアレナ）日本代表に初招集されたヴォルフスブルクＦＷ塩貝健人は、残留争いのライバル・ブレーメンとの一戦に後半２９分から途中出場したが、ゴールはなく、チームは０−１と敗れた。塩貝は日本代表ＤＦ菅原由勢、ＧＫ長田澪を擁するブレーメンの守備陣を崩すことはできず、チームを降格圏１７位から浮上させることはできなかった。ブレー