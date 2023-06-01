◆イングランド・プレミアリーグ▽第３１節ブライトン２―１リバプール（２１日、アメリカンエクスプレス・スタジアム）第３１節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームで日本代表主将のＭＦ遠藤航（３３）が所属するリバプールと対戦。三笘は後半３１分から出場し、アディショナルタイム６分を含めて約２０分間、プレーした。遠藤は長期療養中で欠場。試合は前半１４分にウェルベックが