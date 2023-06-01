22日未明、福井県あわら市の住宅密集地で製材所を焼く火事があり、周辺の店舗や住宅など4軒に延焼、22日午前2時現在、消火活動が続いています。22日午前0時15分ごろ、福井県あわら市の建設会社島崎製材所から火が出ているのを、通りかかった人が見つけ、消防に通報しました。住宅密集地・4軒に延焼、停電も現場は住宅が密集する地域で、警察によりますと周辺の店舗や住宅あわせて4軒に延焼していて、覚知から2時間以上たった現在も