◇ブンデスリーガ第２７節ケルン３―３ボルシアＭＧ（２１日・ラインエネルギーシュダディオン）イングランド（３月３１日）、スコットランド（同２８日、現地時間）と対戦する英国遠征の日本代表メンバーに選出されたボルシアＭＧのＦＷ町野修斗は、ケルン戦に後半４４分より途中出場した。わずか６分間の出場で得点はなく、試合は３―３の引き分けに終わった。試合後には「もう少し出たかった。出たらやれるイメージは持っ