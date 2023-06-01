【ブンデスリーガ第27節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 4-0(前半2-0)ウニオン・ベルリン<得点者>[バ]マイケル・オリーズ(43分)、セルジュ・ニャブリ2(45分+1、67分)、ハリー・ケイン(49分)<警告>[バ]ダヨ・ウパメカノ(3分)[ウ]レオポルト・ケルフェルト(30分)、ダニーリョ・ドゥーヒ(37分)