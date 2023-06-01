【ブンデスリーガ第27節】(ラインエネルギーシュタディオン)ケルン 3-3(前半2-2)ボルシアMG<得点者>[ケ]サイード・エル・マラ(4分)、ラフナール・アヘ(7分)、エリック・マルテル(84分)[ボ]イェンス・カストロップ2(1分、60分)、フィリップ・サンダー(20分)<退場>[ケ]エリック・マルテル(86分)<警告>[ケ]イサク・ベルグマン・ヨーハネソン(38分)、マービン・シュバーベ(52分)、ヤクブ・カミンスキ(61分)、ジェン