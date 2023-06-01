ブンデスリーガ第27節が21日に行われ、ヴォルフスブルクとブレーメンが対戦した。前節終了時点で、ブレーメンは降格プレーオフ圏の16位ザンクトパウリと勝ち点差「1」、ヴォルフスブルクは降格圏の17位に沈んでおり、残留圏の15位ブレーメンと勝ち点差「4」。どちらにとっても残留へ負けられない試合となった。ブレーメンの菅原由勢とGK長田澪が先発出場し、ヴォルフスブルクの塩貝健人がベンチスタートとなった一戦は、ヴォ