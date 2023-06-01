ブンデスリーガ第27節が21日に行われ、バイエルンとウニオン・ベルリンが対戦した。首位のバイエルンは前節のレヴァークーゼン戦で引き分け、リーグ戦の連勝が「5」でストップ。それでも18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグではアタランタ（イタリア）に4−1と快勝し、伊藤洋輝も実戦復帰を果たした。ここから再び連勝街道を走ることはできるか。なお、伊藤はベンチから出番を待つこととなっ