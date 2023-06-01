群馬県で山林火災が発生し、22日午前1時現在も延焼中です。21日午前、上野村の山林で火が出ているのが見つかり、午後2時半時点で約1.5ヘクタールが消失し、さらに燃え広がっていて鎮火のめどは立っていません。群馬県は付近の7世帯に避難指示を出し、22日からは自衛隊のヘリコプターも加わり消火活動が行われる予定です。