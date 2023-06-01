埼玉・春日部市の日用品店で起きた強盗事件で、近所の男が逮捕されました。二階堂浩之容疑者（48）は20日、春日部市の日用品店に刃物を持って押し入り、たばこ4箱などを奪った疑いが持たれています。二階堂容疑者は普段からこの店を利用していたとみられていますが、顔が分からないよう帽子とマスク姿で犯行に及んでいました。