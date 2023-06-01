21日午前、静岡市の山間部の県道で土砂崩れが起き、宿泊客など約80人が孤立しています。青木不二彦記者：ご覧のように、大きく土砂が崩れ道路をふさいでいます。現在、重機による撤去作業が行われています。土砂崩れが起きたのは、葵区田代の県道南アルプス公園線で、21日午前10時頃に通行人から警察に通報があり発覚しました。静岡市によりますと、道路沿いののり面は高さ70メートル、幅20メートルにわたり崩落しました。崩落箇所