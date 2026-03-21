【プレミアリーグ第31節】(AMEXスタジアム)ブライトン 2-1(前半1-1)リバプール<得点者>[ブ]ダニー・ウェルベック2(14分、56分)[リ]ミロシュ・ケルケズ(30分)<警告>[ブ]ヤンクバ・ミンテ(25分)、ディエゴ・ゴメス(45分+5)、ダニー・ウェルベック(48分)、ルイス・ダンク(85分)、マッツ・ビーファー(90分+4)、ファビアン・ヒュルツェラー(68分)[リ]イブラヒマ・コナテ(45分)、ジェレミー・フリンポン(61分)、アレクシス・