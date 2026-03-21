[3.21 プレミアリーグ第31節 ブライトン 2-1 リバプール]ブライトンは21日、プレミアリーグ第31節のリバプール戦を2-1で制して2連勝を飾った。MF三笘薫は前節を欠場したが、この日は後半途中から出場してキレのある動きで存在感を発揮。週明けから始まる日本代表活動ではスコットランド代表とイングランド代表との国際親善試合に臨む。5位のリバプールはリーグ戦2試合勝利なし。逆転突破のUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナ