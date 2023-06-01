ブンデスリーガ 25/26の第27節 バイエルン・ミュンヘンとウニオン・ベルリンの試合が、3月21日23:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）、レナート・カール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはリバン・ブルク（MF）、ティム・スカルケ（MF）、ラニ・ケ