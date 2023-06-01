ブンデスリーガ 25/26の第27節 ウォルフスブルクとブレーメンの試合が、3月21日23:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。 ウォルフスブルクはヨナス・ウィンド（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、イェスパー・リンドストロム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ユスティン・エンジンマー（FW）、サ