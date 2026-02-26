ブンデスリーガ 25/26の第27節 ハイデンハイムとレーバークーゼンの試合が、3月21日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。 ハイデンハイムはクリスティアン・コンテ（FW）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、エレン・ディンクチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポ