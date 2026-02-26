ブンデスリーガ 25/26の第27節 ケルンとボルシアＭＧの試合が、3月21日23:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはラグナル・アヘ（FW）、サイード・エルマラ（MF）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ケビン・シュテーガー（MF）、フランク・オノラ（MF）らが先発に名