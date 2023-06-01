トランプ大統領との首脳会談のためアメリカを訪問していた高市首相が21日夕方、日本に帰国しました。高市首相は午後5時半過ぎ、政府専用機で羽田空港に到着しました。機内から出てきた時はやや疲れた表情でしたが、タラップを降りる際には何度か笑顔も見せました。日米首脳会談で高市首相は、イラン情勢をめぐりホルムズ海峡の安全な航行についての貢献を期待するトランプ大統領に対し、日本の法律の範囲内で対応する方針を説明し