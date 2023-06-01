◇オープン戦ドジャース4―3パドレス（2026年3月20日グレンデール）ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、オープン戦最終登板となるパドレス戦に先発。5回3安打無失点、7奪三振をマークした。本拠地での26日（同27日）の開幕ダイヤモンドバックス戦では、昨季のワールドシリーズ制覇を記念し金色を配した特別ユニホームを着用。2年連続開幕投手で日本投手初のサイ・ヤング賞の期待もかかる黄金右腕が、