イラン中部ナタンズにあるウラン濃縮施設が攻撃を受けたと地元メディアが伝えました。イランのタスニム通信は21日、この日、ナタンズの施設がアメリカ軍やイスラエル軍による攻撃を受けたと報じました。イラン側は、核拡散防止条約（NPT）など国際法に違反すると非難しています。一方イスラエルメディアは21日、今回の攻撃について、アメリカが地下施設を破壊するための「バンカーバスター」と呼ばれる爆弾を使ったと報じました。