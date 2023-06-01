パドレスの松井が開幕を負傷者リスト（IL）で迎えるとクレイグ・スタメン監督が明かした。2月19日のライブBP（実戦形式の打撃練習）登板中に左脚の内転筋を痛め、日本代表でのWBC出場を辞退。調整が遅れていた。すでにブルペン投球を再開している左腕について指揮官は「いい感じで回復している。ここ（キャンプ地）を離れる前に実戦形式の投球を行い、そこからチーム復帰を目指す」と話した。