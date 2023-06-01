韓国で世界的人気グループ「BTS」の復帰公演が行われ、異例の厳戒態勢が敷かれました。BTSの復帰公演は、ソウル中心部の光化門（クァンファムン）広場で21日午後8時から行われ、メンバー7人全員が約3年半ぶりにそろいました。世界中からファンが集まり、2022年の梨泰院（イテウォン）雑踏事故を受けて安全対策が強化される中、アーティストの公演会場として初めて「災害危機警報」が発令され、約1万5000人が警備にあたりました。警