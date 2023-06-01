韓国・ソウルで21日、約4万人が集まる中、人気グループ「BTS」による復帰コンサートが行われましたが、懸念されていた雑踏事故などは確認されませんでした。韓国の人気グループ「BTS」は、メンバーの兵役のため活動を休止していましたが、21日夜に開いたコンサートにあわせ活動を再開させました。公演はソウル中心部の観光地「光化門」広場で行われ、約3年9か月ぶりにメンバー全員が集まり、中には涙を流すファンの姿もありました