現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、塩貝健人を擁する勝点21で17位のヴォルフスブルクと、菅原由勢が所属する同25で15位のブレーメンが前者のホームで対戦した。今冬にオランダのNECからステップアップした2塩貝は、この日もベンチスタート。一方、昨夏よりサウサンプトンからレンタルで加入中の菅原は右SBで先発した。残留争いの直接対決でヴォルフスブルクは度々チャンスを作るが、ブレーメンの守護神ミオ・