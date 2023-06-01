現地３月21日に開催されたブンデスリーガの第27節で、日本代表DF伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンが９位のウニオン・ベルリンとホームで対戦した。伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは、立ち上がりから押し込む展開が続く。９分、オリーセの浮き球パスに反応したケインがワンタッチで狙うも、上手くミートできず。その後もゲームを支配するなか、29分にはキミッヒのロングフィードに抜け出しスタニシッチの折り返し