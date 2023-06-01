◆米大リーグオープン戦ドジャース―アスレチックス（２１日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日午前３時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・アスレチックス戦のスタメンを外れた。この日がアリゾナでのオープン戦は最終戦だったが、主力の多くはスタメンに入らなかった。大谷は前日２０日（同２１日）にワールド・ベースボール・クラシック（Ｗ