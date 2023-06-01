プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん」 「若たけ煮」 「豆腐とミョウガのみそ汁」 の全3品。 定番の親子丼と、春の訪れを感じる若たけ煮が楽しめる和定食です。【主食】基本の親子丼 簡単ふわとろ 絶品！プロ直伝の味わい by山下 和美さん ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：884Kcal レシピ制作：フードコ