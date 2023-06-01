セリエA 25/26の第30節 パルマとクレモネーゼの試合が、3月21日23:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、アントニオ・ サナブリア（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に