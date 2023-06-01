【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本から愛されるグループを目指すABCテレビの“ふれあい旅番組”『あっちこっちAぇ!』（毎週土曜 24時55分～）。 TELASAでは放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」の他、TELASAオリジナルコンテンツとして、『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間』『あっちこっちAぇ! ち