ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１２」は２１日、準優勝戦が行われた。村岡賢（４１＝広島）が準優９Ｒでインから伸び返して逃げ快勝。優出一番乗りを決めた。レース後は「少し緊張しました」と人気に応えて胸をなで下ろした。舟足については「スリット後に伸び返しているしＳランクのエンジンだなと実感できていますね」とエース機を大絶賛。さらに「準優は伸びもそうだけど、回ってからの押し感も