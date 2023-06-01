元体操女子日本代表の寺本明日香さんが実行委員長を務める大会が、21日、愛知県小牧市で行われました。 【写真を見る】未来の五輪選手を目指して「寺本明日香カップ」園児から社会人まで約180人が日ごろの練習の成果を発揮愛知・小牧市 ことしで3回目となる寺本明日香カップは、体操の普及と技術向上を目指して、幅広い年齢層の選手が日ごろの練習の成果を発揮できる場として開催されています。 大会には、全国の体操教室に
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