栃木県那須町で高校生らが雪崩に巻き込まれ、8人が亡くなった事故から、まもなく9年です。生徒らが通っていた高校では、きのう（21日）、追悼式が行われました。2017年3月、那須町のスキー場近くで登山訓練中の高校生らが雪崩に巻き込まれ、生徒らあわせて8人が亡くなりました。生徒らが通っていた高校ではきのう、追悼式が行われ、遺族ら関係者が参列し、犠牲者を悼みました。生徒・佐藤宏祐さんの遺族「どれだけ月日が流れても、