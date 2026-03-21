アーセナルでプレイするスペイン代表GKダビド・ラヤはバイエルンへの移籍が迫っていた過去を明かした。2023年夏にブレントフォードから最初はレンタル移籍という形でアーセナルにやってきたラヤだったが、イングランド代表GKアーロン・ラムズデールからポジションを奪い、正GKに。ここ2シーズン連続でゴールデングローブを獲得しているプレミア屈指の守護神だ。今ではアーセナルに欠かせない存在になった同選手だが、英『Sky Sport